Как Елизавета II дожила до 96 лет с раком костей и какие симптомы его выдают

— Бывает и рак, который дает метастазы в кости. Это может сделать любой его вид. Кость в этом случае служит как системный фильтр. Рак распространяется по межклеточной жидкости, оседает в первую очередь в лимфоузлах, потом попадает в кровоток, а оттуда — во все органы, где есть максимально тонкие капилляры и происходит обмен воздухом или питательными веществами, — пояснил Черемушкин.