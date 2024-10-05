Норильский актер снялся в новом комедийном сериале

«От съемочного процесса у меня остались самые положительные впечатления, и так много всего запомнилось! Во-первых, мои переезды по 16 часов на машине до Владикавказа, где снимали “жЫЫЫзнь”, из Крыма, где я играл в другой картине. Мы с водителем проезжали весь Краснодарский край, Ставрополье, Кабардино-Балкарию. И так было несколько раз, пока у меня не завершился параллельный проект», — поделился Артем Гайдуков.