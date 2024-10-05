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Норильский актер снялся в новом комедийном сериале

КРАСНОЯРСК, 5 октября, ФедералПресс. Актер из Норильска Артем Гайдуков снялся в комедийном сериале «жЫЫЫзнь». Премьера картины назначена на 14 октября, рассказали в пресс-службе ТНТ.

«От съемочного процесса у меня остались самые положительные впечатления, и так много всего запомнилось! Во-первых, мои переезды по 16 часов на машине до Владикавказа, где снимали “жЫЫЫзнь”, из Крыма, где я играл в другой картине. Мы с водителем проезжали весь Краснодарский край, Ставрополье, Кабардино-Балкарию. И так было несколько раз, пока у меня не завершился параллельный проект», — поделился Артем Гайдуков.

Актер уже успел сняться более чем в 80 кинопроектах, включая «На страже пляжа», «Афера», «Аванпост», «Легенда о Коловрате» и других.

Главные роли в «жЫЫЫзни» исполнили Михаил Галустян и Светлана Ходченкова.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что ачинский актер сыграл в криминальной комедии «Дино».

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