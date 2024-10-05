Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 октября 2024

Погода в Иркутске 5 октября 2024 обещает переменную облачность. Дождя не ожидается, а температура поднимется до +12 градусов. В Иркутском Гидрометцентре сообщили, что будет дуть небольшой ветер, до 5−10 м/с.
— Переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег, утром туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
В регионе шкала термометра поднимется до +15 градусов. А вот если солнце так и не выглянет, то до +5. Вот что обещает погода в Иркутске 5 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области с 4 октября ввели режим повышенной готовности. Причиной стал энергодефицит на территории региона. Это поможет предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.