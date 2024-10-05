Кот скачет и мяукает по ночам: проверили четыре способа успокоить

— У кошек формируются привычки. Если потакать, они только укрепятся. Идеальный режим питания — два раза в день, утром и вечером. Однако есть нюанс. Порой производители кормов, особенно недорогих, грешат добавками, усилителями вкуса. Из-за них происходит перевозбуждение нервной системы. Если угостить кота за час-полтора до сна, то активность как раз за это время спадет. Затем миску надо убирать, чтобы корм не заветривался. А на призывы побаловать еще раз, за полночь, не реагировать, — говорит Виталий Шабанов.