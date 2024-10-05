Кот скачет и мяукает по ночам: проверили четыре способа успокоить

Город засыпает, просыпается мафия. Кошачья. Как только выключаю в спальне свет, мой Тимофей выходит на охоту. Добычей становятся ручки, книги, комнатные цветы, шнурки на ботинках — все, что попалось под лапу. Вдобавок этот бандит прыгает в постель и громко мяукает в лицо: мол, вставайте, хозяева, чего разлеглись?
Почему кот не спит по ночам и как приучить его к режиму, я расспросила специалистов плюс проверила советы из Сети.
Кошки особенно активны в возрасте до трех лет. Спят 16 часов в сутки, остальное время играют, едят, умываются. Моему полтора года. Угомонить его почти невозможно.
— Пока вы на работе, коту скучно. От безделья он весь день спит и к вашему возвращению полон сил. Чтобы питомец потратил энергию, уделите ему время вечером, поиграйте час-полтора, — советует основатель и главврач ветеринарной клиники в Иркутске Виталий Шабанов.
Устроили с Тимофеем футбольный матч: пинаю ему мячик, он ловко отбивает. Даже гол забил! Дальше в программе догонялки — так носились друг за другом по квартире, что аж сама запыхалась. В довершение, чтобы уж наверняка, беготня за лазерной указкой. Спустя 40 минут кот устал, поел (логичное завершение «охоты»), умылся, и на боковую. В ту ночь не будил.
На следующий вечер поиграть времени и сил не осталось. Представьте разочарование Тимофея, когда, закончив ужин и дела по дому, мы сразу легли спать. От обиды снова замяукал и зашуршал бумагами.
«Попробуйте “пригладить” расшалившегося питомца, уложив его рядом с собой в постель. Он быстро разнежится и уснет», — вспомнила совет из Сети.
Возможно, это работает с более взрослыми кошками. Наш же помурлыкал несколько минут, а затем коварно напал на ногу, не укрытую одеялом. Сработало волшебное «нельзя». Фелинолог-зоопсихолог Светлана Латышева говорит, что коты способны запомнить около десятка слов, коротких и четко произнесенных. Команду «нельзя» мы выучили, когда Тимофею было всего пять месяцев.
Одну ночь пережили, но как быть дальше? Строгостью проблему не решишь, скорее, наоборот.
— Обеспечьте питомцу уют. В следующий раз, если уходите надолго, оставьте коту свою футболку. Он будет чувствовать ваш запах и не так сильно истоскуется за день. Устройте ему уютную лежанку. А еще купите игрушки, с которыми он может развлечься сам. Например, конструкцию, где шарики катаются по кругу.
Так и сделали. И в целом стали уделять коту больше внимания: гладим его и разговариваем не только по вечерам, но и хотя бы 10 минут каждое утро, а в выходные, по возможности, «общаемся» весь день. Спустя неделю поздние «тыгыдыки», на удивление, стали реже.
Хотя один раз за ночь Тимофей все-таки пытается нас поднять. Когда в ответ на его назойливое «мур-мяу» неохотно встаешь, сразу ведет к миске. Заискивающе заглядывает в глаза: мол, накорми. Но ведь он с вечера умял целую банку влажного корма!
— У кошек формируются привычки. Если потакать, они только укрепятся. Идеальный режим питания — два раза в день, утром и вечером. Однако есть нюанс. Порой производители кормов, особенно недорогих, грешат добавками, усилителями вкуса. Из-за них происходит перевозбуждение нервной системы. Если угостить кота за час-полтора до сна, то активность как раз за это время спадет. Затем миску надо убирать, чтобы корм не заветривался. А на призывы побаловать еще раз, за полночь, не реагировать, — говорит Виталий Шабанов.
Закрыли дверь в спальню, кот громко и требовательно мяукал, скрежетал когтями. Мы же надели беруши и, несмотря на то что любимцу отказать сложно, проигнорировали его настойчивые просьбы. Спустя 15 минут возни Тимофей понял, что все попытки тщетны, и ушел на свою лежанку спать. Еще пара таких ночей, и от привычки будить нас кот отучился окончательно.
Иногда встречаются ночные симптомы, требующие обращения к ветеринару. К счастью, не наш случай, но быть в курсе не помешает.
— Кот зовет сопроводить его к лотку — возможно, проблемы с мочевыделительной системой.
— В промежутке с двух до четырех часов (в это время у животных поднимается артериальное давление) мяукает, кашляет, хрипит — сигнал о заболеваниях сердца.
— Беспокойство, мяуканье, рвота — вероятно, в желудке скопилась шерсть. Для выведения в зоомагазинах продается специальная паста со вкусом мяса.
— «Серенады» — нередко признак половой охоты. Единственный выход — кастрировать или стерилизовать.
Как развлечь питомца, пока хозяева на работе или спят.
ИГРУШКИ ИЗ ЗООМАГАЗИНА…
Искусственные мыши. Кот гоняет их, как настоящих. Бросает на полу в центре комнаты и коварно нападает из-за угла! То же самое с небольшими мячиками.
Дразнилку в виде палочки с перьями можно вставить в дверцу шкафа, чтобы хвостатый охотился на нее, а не на ваши ручки и бумаги.
А поймав «добычу» в виде мягкой игрушки (в нашем случае это рыба), Тимофей с удовольствием пускает в ход когти и зубы.
— Охотничьи инстинкты у кошек срабатывают не только на звуки и движущиеся предметы, — объясняет опытный заводчик Ирина Пенизева. — Огромную роль играют запахи. В игрушки нередко добавляют натуральные птичьи перья и мех. А в мягкие — кошачью мяту. Это, кстати, не валериана, как некоторые по ошибке думают. Кошачья мята тоже содержит эфирные масла, которые делают животное веселым и игривым, но она безопасна, не вызывает аллергии и привыкания.
…И САМОДЕЛЬНЫЕ.
— Развесьте на дверных ручках фантики на веревочках. Или продырявьте с двух сторон большую коробку, а внутрь положите ту же мышь или шарик: так добывать ее станет интереснее. Коты любят «решать задачки». И ваше участие при этом не понадобится, — предлагает ветеринар Сибирского зоопарка в Иркутске Ирина Коробейникова.
Лабиринт из коробок и когтеточка (мы обернули веревкой ножку стола) тоже отлично развлекут питомца. А еще не забудьте отдернуть шторы, открыв путь на подоконник. Наблюдать в окно за жизнью на улице — любимое занятие хвостатых.
Чего делать нельзя.
— Закрывать в туалете или на балконе.
— Ругать, повышать голос.
— Наказывать, пускать в ход тапки, «отстреливаться» водяным пистолетом.
На все это животное может всерьез обидеться и даже мстить: метить территорию или шалить еще сильнее.