Омская Чукреевка останется без холодной воды 7 октября

Поселок Чукреевка на Левобережье останется без воды на полдня в понедельник, 7 октября. В это время сотрудники «Росводоканала» будут ремонтировать водопровод на бульваре Архитекторов.
С 10:00 до 24:00 часов холодной воды не будет по следующим адресам:
— Ул. Веселая, 1-я, 2-я, 3-я Новороссийские и Верхнеднепровские;
Ул. Меридиальная, ул. Чукреевская, ул. Полевая;
— ТСЖ «Инициатива», ТСН «Мостовик». ул. Кольцевая, ул. Папанина;
— Ул. Титова, ул. Деловая.
Омский водоканал приносит извинения местным жителям за возможные неудобства.