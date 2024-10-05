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Омская Чукреевка останется без холодной воды 7 октября

Водоснабжение отключат на полдня.

Источник: Комсомольская правда

Поселок Чукреевка на Левобережье останется без воды на полдня в понедельник, 7 октября. В это время сотрудники «Росводоканала» будут ремонтировать водопровод на бульваре Архитекторов.

С 10:00 до 24:00 часов холодной воды не будет по следующим адресам:

— Ул. Веселая, 1-я, 2-я, 3-я Новороссийские и Верхнеднепровские;

Ул. Меридиальная, ул. Чукреевская, ул. Полевая;

— ТСЖ «Инициатива», ТСН «Мостовик». ул. Кольцевая, ул. Папанина;

— Ул. Титова, ул. Деловая.

Омский водоканал приносит извинения местным жителям за возможные неудобства.