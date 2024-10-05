Дворы привели в порядок на улице Алмазной и бульваре Рябикова в Иркутске

В Иркутске проверили, как выполнили ремонт на бульваре Рябикова 3а-5а, 5а-8а, 34 и на улице Алмазной 2а-14а и 12. Напомним, на этих участках специалисты заасфальтировали проезды и тротуары, а также привели в порядок лестницы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.