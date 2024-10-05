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Дворы привели в порядок на улице Алмазной и бульваре Рябикова в Иркутске

Подрядчик асфальтировал проезды и тротуары.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске проверили, как выполнили ремонт на бульваре Рябикова 3а-5а, 5а-8а, 34 и на улице Алмазной 2а-14а и 12. Напомним, на этих участках специалисты заасфальтировали проезды и тротуары, а также привели в порядок лестницы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

В общей сложности благоустроят 38 дворов, в 29 из них работы либо завершены, либо находятся в высокой степени готовности.

— Изначально планировалось привести в порядок 31 двор. Но во время проведения конкурса по определению подрядчика удалось сэкономить деньги. Это позволило увеличить количество территорий. В настоящее время к работам на дополнительных участках уже приступили, — рассказал глава Свердловского округа Антон Медко.

Помимо этого в областном центре завершили ремонт еще шести дворов. Работы выполнили на Пушкина 13, Безбокова 3, Гоголя 104 и другим адресам. Где-то специалисты приводили в порядок дороги, где-то обрезали деревья. Для каждого участка список работ был разработан индивидуально.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре обновили 14 участков дорог.