Жители двух округов Омска дышали сероводородом и диоксидом серы в четверг

Сероводород представляет собой бесцветный газ с запахом, который похож на тот, что исходит от протухших яиц. Его вдыхание может привести к головным болям, отеку легких, тошноте и судорогам. Не менее опасным для человека является диоксид серы. Газ с резким запахом потухшей спички может стать причиной раздражения слизистых оболочек и легких.