Жители двух округов Омска дышали сероводородом и диоксидом серы в четверг

В четверг, 3 октября, в двух округах Омска зафиксировали превышение предельной допустимой концентрации (ПДК) двух опасных веществ. Речь идет о вредных для здоровья диоксиде серы и сероводороде. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
В Центральном округе концентрация сероводорода превысила предельно допустимую в 1,2 раза. В воздухе в Советском округе выявили превышение ПДК диоксида серы в 1,2 раза.
Сероводород представляет собой бесцветный газ с запахом, который похож на тот, что исходит от протухших яиц. Его вдыхание может привести к головным болям, отеку легких, тошноте и судорогам. Не менее опасным для человека является диоксид серы. Газ с резким запахом потухшей спички может стать причиной раздражения слизистых оболочек и легких.
Сегодня, 5 октября, синоптики прогнозируют пониженный уровень загрязнения воздуха в Омске. В воскресенье и понедельник воздух тоже будет почти чистым.