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Жители двух округов Омска дышали сероводородом и диоксидом серы в четверг

Концентрация газов в воздухе на территории двух округов превысила норму на 20%

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 3 октября, в двух округах Омска зафиксировали превышение предельной допустимой концентрации (ПДК) двух опасных веществ. Речь идет о вредных для здоровья диоксиде серы и сероводороде. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В Центральном округе концентрация сероводорода превысила предельно допустимую в 1,2 раза. В воздухе в Советском округе выявили превышение ПДК диоксида серы в 1,2 раза.

Сероводород представляет собой бесцветный газ с запахом, который похож на тот, что исходит от протухших яиц. Его вдыхание может привести к головным болям, отеку легких, тошноте и судорогам. Не менее опасным для человека является диоксид серы. Газ с резким запахом потухшей спички может стать причиной раздражения слизистых оболочек и легких.

Сегодня, 5 октября, синоптики прогнозируют пониженный уровень загрязнения воздуха в Омске. В воскресенье и понедельник воздух тоже будет почти чистым.