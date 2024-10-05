От −2 до +25 градусов: какая погода будет в мегаполисах Казахстана

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 24 градусов тепла, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 17 градусов тепла, ночью температура снизится до −2 градусов. Скорость ветра — 3,7 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь, возможна гроза. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,4 м/с.