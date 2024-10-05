Улицу Воронежскую в Хабаровске перекроют сегодня ночью

Госавтоинспекции города Хабаровска советует автомобилистам скорректировать свои маршруты по улице Воронежской, которая в ночь с пятого на шестое октября будет перекрыта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проезд транспорта будет закрыт в районе железнодорожного моста рядом с региональным управлением Госавтоинспекции.
Ограничения будут введены с 23:00 5 октября до 06:00 6 октября. Закрытие проезда требуется для проведения дорожно-ремонтных работ под путепроводом, из-за которого движение на данном участке для автомобилистов будет невозможным. В городской Госавтоинспекции просят водителей отнестись с пониманием к данным мерам.
Отметим также, что с 5 октября на сутки перекрывается улица Ким Ю Чена — об этом сообщает МУП города Хабаровска «Водоканал». Проезд будет закрыт в районе дома № 22 в обе стороны для всех видов транспорта. До 6 октября рабочие предприятия будет заниматься ремонтно-восстановительными работами на трубопроводе.