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Улицу Воронежскую в Хабаровске перекроют сегодня ночью

Ограничения связаны с ремонтом дороги под железнодорожным мостом.

Госавтоинспекции города Хабаровска советует автомобилистам скорректировать свои маршруты по улице Воронежской, которая в ночь с пятого на шестое октября будет перекрыта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проезд транспорта будет закрыт в районе железнодорожного моста рядом с региональным управлением Госавтоинспекции.

Ограничения будут введены с 23:00 5 октября до 06:00 6 октября. Закрытие проезда требуется для проведения дорожно-ремонтных работ под путепроводом, из-за которого движение на данном участке для автомобилистов будет невозможным. В городской Госавтоинспекции просят водителей отнестись с пониманием к данным мерам.

Отметим также, что с 5 октября на сутки перекрывается улица Ким Ю Чена — об этом сообщает МУП города Хабаровска «Водоканал». Проезд будет закрыт в районе дома № 22 в обе стороны для всех видов транспорта. До 6 октября рабочие предприятия будет заниматься ремонтно-восстановительными работами на трубопроводе.