Улицу Воронежскую в Хабаровске перекроют сегодня ночью

Отметим также, что с 5 октября на сутки перекрывается улица Ким Ю Чена — об этом сообщает МУП города Хабаровска «Водоканал». Проезд будет закрыт в районе дома № 22 в обе стороны для всех видов транспорта. До 6 октября рабочие предприятия будет заниматься ремонтно-восстановительными работами на трубопроводе.