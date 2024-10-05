На северо-западе Челябинска до конца года завершат строительство школы на 1,1 тыс. мест

Минобрнауки области напоминает, что речь идет об образовательном учреждении в микрорайоне № 34 (район Тополиной аллеи).
«В здании откроется инновационный лицей “Созвездие” — средняя общеобразовательная школа с несколькими профильными направлениями», — говорится в комментарии.
Строительство трехэтажного здания началось в 2022 году. В школе предусмотрены актовый зал и столовая на 600 человек, три спортивных зала: большой, малый и тренажерный. Будет организовано раздельное посещение школы учащимися начального звена и среднего и старшего.
«На территории уже возведено спортивное ядро с малыми архитектурными формами и стадионом с искусственным покрытием. Предусмотрена парковка для родителей и посетителей школы, будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории», — отмечают в министерстве.
Здание планируется к сдаче с мебелью и оборудованием, будут специализированные классы: мастерские для мальчиков, кабинет домоводства, швейного дела, робототехники.
Напомним, с 2019 по 2023 год на Южном Урале было построено 16 школ. В настоящее время на разных этапах находится возведение 10 школ, строительство пяти из них будет завершено до конца 2024 года.