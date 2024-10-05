Учителей из Иркутска поздравили с профессиональным праздником

В детском культурном центре «Дружба» прошло торжественное мероприятие, которое посвятили Дню учителя и Дню дошкольного работника. Педагогов поздравил мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель Думы города Евгений Стекачев. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации областного центра.
— Профессия учителя — одна из самых социально значимых. Это сложный, но благородный труд. Он требует огромной самоотдачи, неравнодушия, мудрости, чуткости, искренней любви к детям. Во многом именно от наставников зависит, какой вырастет наша молодежь, а значит и то, каким будет будущее нашего города, региона, страны, — сказал Руслан Болотов.
Он также подчеркнул, что система образования в областном центре — одна из лучших в стране. Пообещал, что продолжит создавать новые школы и детсады, а также помогать молодым специалистам.
Лучшим учителям и воспитателям вручили звание «Почетный работник сферы образования России», нагрудные знаки, грамоты и благодарности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре перед наступлением холодов уберут все цветочные клумбы.