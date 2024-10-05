Учителей из Иркутска поздравили с профессиональным праздником

— Профессия учителя — одна из самых социально значимых. Это сложный, но благородный труд. Он требует огромной самоотдачи, неравнодушия, мудрости, чуткости, искренней любви к детям. Во многом именно от наставников зависит, какой вырастет наша молодежь, а значит и то, каким будет будущее нашего города, региона, страны, — сказал Руслан Болотов.