В Астане построят современное студенческое общежитие

Торжественное мероприятие посетили заместитель акима столицы Ерик Мейірханов, депутаты маслихата и общественные деятели.
«Проект вошел в генеральный план города. Все готово к строительству. Наше общежитие будет современного кампусного типа. В первую очередь, это позволит привлекать иностранных студентов, которые привыкли к определенным стандартам проживания. Общежитие будет доступно как для зарубежных, так и для отечественных студентов», — сказал ректор Esil University Аяпберген Таубаев.
Так, новое здание сможет разместить 507 студентов. Ожидается, что строительство нового общежития начнется весной 2025 года.
«Сегодня мы презентуем проект нового общежития. Согласно плану, здание будет пятиэтажным общей площадью 6600 кв. метров. Всего в общежитии предусмотрено 507 койко-мест. В подвале будет расположена столовая на 210 человек. На остальных этажах будут трехместные и четырехместные комнаты. Кроме того, предусмотрена одна комната для студентов с особыми образовательными потребностями. Также на каждом этаже будут прачечные, гладильные комнаты, бытовая кухня и комната отдыха», — рассказал инвестор Таха Алтайлы.
Отметим, что в этом году в Астане в рамках ГЧП построят и введут в эксплуатацию 6 общежитий. Они позволят создать почти 4,5 тысяч мест. Часть общежитий уже открыта.
Также в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще 2 общежития.