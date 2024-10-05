В Астане построят современное студенческое общежитие

«Сегодня мы презентуем проект нового общежития. Согласно плану, здание будет пятиэтажным общей площадью 6600 кв. метров. Всего в общежитии предусмотрено 507 койко-мест. В подвале будет расположена столовая на 210 человек. На остальных этажах будут трехместные и четырехместные комнаты. Кроме того, предусмотрена одна комната для студентов с особыми образовательными потребностями. Также на каждом этаже будут прачечные, гладильные комнаты, бытовая кухня и комната отдыха», — рассказал инвестор Таха Алтайлы.