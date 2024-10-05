Олбани
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике остеопороза

Специалисты красноярского ведомства напомнили о таком заболевании, как остеопороз.

Источник: Freepik

Он выявляется на поздних стадиях, проходит сначала без симптомов. Болезнь вызвана снижением минералов и солей в костях. Это приводит к переломам.

Чтобы уберечь себя от этой болезни, нужно следить за уровнем кальция в крови. Например, включить в рацион молоко, молочные продукты, миндаль и кунжут. В норме кальций должен поступать на уровне 800−1000 мг в сутки.

Отметим, что продукты не должны быть слишком жирными. Дело в том, что из-за этого снижается усвояемость кальция. Поэтому творог и сыр не совсем подойдут. Более того, кальций содержится в обычной питьевой воде, в каше и в хлебе.

Эксперты уверяют, что для костей важен и витамин Д. Его можно получить из жирной рыбы, а также из яичных желтков.

здоровье