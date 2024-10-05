Травматолог рассказал, какими должны быть перерывы на работе

Чтобы избежать искривления позвоночника нужно часто делать перерывы и разминку.
Перерыв во время работы нужно делать каждые 45 минут, чтобы не ухудшать состояние позвоночника. Об этом рассказал травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук Денис Наумов.
«Самое первое и простое правило: делайте перерывы каждые 45 минут — час. Встаньте, сходите за водой, прогуляйтесь пять минут и возвращайтесь обратно на рабочее место. Это позволит разгрузить ваш позвоночник», — рассказал Наумов в беседе с RT. Он также посоветовал заниматься спортом два-три раза в неделю и организовать комфортное и удобное рабочее пространство с эргономичным креслом.
По словам Наумова, частое нахождение в неправильном положении за компьютером негативно влияет на состояние мышц шеи и оказывает давление на поясницу, что может привести к искривлению позвоночника. Врач советует сидеть так, чтобы бедра были параллельно полу, и периодически делать разминку для шеи и спины.