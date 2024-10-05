Травматолог рассказал, какими должны быть перерывы на работе

«Самое первое и простое правило: делайте перерывы каждые 45 минут — час. Встаньте, сходите за водой, прогуляйтесь пять минут и возвращайтесь обратно на рабочее место. Это позволит разгрузить ваш позвоночник», — рассказал Наумов в беседе с RT. Он также посоветовал заниматься спортом два-три раза в неделю и организовать комфортное и удобное рабочее пространство с эргономичным креслом.