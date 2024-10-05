Олбани
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травматолог рассказал, какими должны быть перерывы на работе

Перерыв во время работы нужно делать каждые 45 минут, чтобы не ухудшать состояние позвоночника. Об этом рассказал травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук Денис Наумов.

Чтобы избежать искривления позвоночника нужно часто делать перерывы и разминку.

Перерыв во время работы нужно делать каждые 45 минут, чтобы не ухудшать состояние позвоночника. Об этом рассказал травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук Денис Наумов.

«Самое первое и простое правило: делайте перерывы каждые 45 минут — час. Встаньте, сходите за водой, прогуляйтесь пять минут и возвращайтесь обратно на рабочее место. Это позволит разгрузить ваш позвоночник», — рассказал Наумов в беседе с RT. Он также посоветовал заниматься спортом два-три раза в неделю и организовать комфортное и удобное рабочее пространство с эргономичным креслом.

По словам Наумова, частое нахождение в неправильном положении за компьютером негативно влияет на состояние мышц шеи и оказывает давление на поясницу, что может привести к искривлению позвоночника. Врач советует сидеть так, чтобы бедра были параллельно полу, и периодически делать разминку для шеи и спины.

занятость
здоровье