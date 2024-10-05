Краевая поддержка киноиндустрии может вырасти на 62%

Как указано в пояснительной записке, в 2025 году на финансирование центра запланировано 48,2 млн руб., в 2026 и 2027 годах — по 53,9 млн руб. ежегодно. Совокупно — 156 млн руб. В бюджете на 2024−2026 годы сумма субсидий составляла 96,2 млн руб. Таким образом, рост может составить 62%.
Средства предназначены для «популяризации Пермского края как региона привлекательного и экономически выгодного», а также на «вовлечение населения в процесс развития производства кино и фестивального движения».
Отметим, целенаправленно привлекать кинематографистов в Пермский край начали в 2019 году. Тогда на отрасль обратили внимание краевые власти, запустившие программу рибейта — возмещения до 50% затрат на съемки на территории Пермского края при участии местных специалистов. Первым получателем стал сериал «Два берега». В 2020 году рибейт в размере 6,5 млн руб. получил фильм «Сердце Пармы». Еще через год средства из регионального бюджета получили уже четыре фильма: «Одна», «Чук и Гек. Большое приключение», «Иван Семенов: Школьный переполох» и «Подельники».
Целенаправленно привлекать кинематографистов в Пермский край начали в 2019 году. Тогда на отрасль обратили внимание краевые власти, запустившие программу рибейта — возмещения до 50% затрат на съемки на территории Пермского края при участии местных специалистов. Первым получателем стал сериал «Два берега». В 2020 году рибейт в 6,5 млн руб. получил фильм «Сердце Пармы». Еще через год средства из регионального бюджета получили уже четыре фильма: «Одна», «Чук и Гек. Большое приключение», «Иван Семенов: Школьный переполох» и «Подельники».
АНО «Центр развития кинопроизводства» появилась в Прикамье в начале 2022 года на базе Пермской кинокомиссии.