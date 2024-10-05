Полиция и ФСБ проверяют иностранцев возле СИЗО Владивостока

Сотрудники миграционного управления приморской полиции совместно с представителями центра «Э» (по противодействию экстремизму) и регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии провели миграционный рейд возле СИЗО-1 Владивостока. По его итогам полиция задержании двух иностранцев, чьи документы вызвали подозрения. Один из них оштрафован на 40 тысяч рублей, другой получил штраф с выдворением, сообщает ИА PrimaMedia.
«Очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в непосредственной близости от Следственного изолятора № 1, расположенного на Партизанском проспекте. Проверено 10 иностранных граждан», — говорится в релизе пресс-службы УМВД по Приморскому краю.
В сообщении акцентировано внимание на представительном составе участников операции «Нелегал»: сотрудники Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Приморскому краю во взаимодействии с коллегами из УМВД России по г. Владивостоку, УФСБ России по Приморскому краю при силовой поддержке Росгвардии.
По итогам рейда установлено, что двое мигрантов находятся на территории РФ с нарушением требований миграционного законодательства. Сотрудники полиции задержали нарушителей и доставили их для дальнейшего выяснения обстоятельств и применения мер административной ответственности.
Решением суда одному из нарушителей назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, второму — штраф с административным выдворением путем самостоятельного контролируемого выезда.
Напомним, что ранее правозащитник и гражданский активист Максим Чихунов, покинувший стены СИЗО в связи с решением Кассационного суда об отмене приговора по делу об имитации стрельбы из гранатомета по табличке белогвардейцу Дитерихсу, в соцсетях пролил свет на бытовые сложности обитателей изолятора.
В частности, он сообщил о проблемах с организацией передач для граждан, находящихся под стражей. По его утверждению, они получают от близких испорченные продукты, и это связано с процедурой досмотра, которая занимает от 8 до 20 дней. В качестве доказательства он выложил копии ответов, которые получают родных арестантов на свои жалобы. В то же время в ГУФСИН по Приморскому краю говорят об отсутствии проблемы.
Вскоре после обнародования этих данных правозащитник со ссылкой на родственников, передающих посылки, сообщил о том, что возле СИЗО начала дежурить полиция.