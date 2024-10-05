Полиция и ФСБ проверяют иностранцев возле СИЗО Владивостока

В частности, он сообщил о проблемах с организацией передач для граждан, находящихся под стражей. По его утверждению, они получают от близких испорченные продукты, и это связано с процедурой досмотра, которая занимает от 8 до 20 дней. В качестве доказательства он выложил копии ответов, которые получают родных арестантов на свои жалобы. В то же время в ГУФСИН по Приморскому краю говорят об отсутствии проблемы.