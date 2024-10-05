Против бессонницы без препаратов: эффективные стратегии от невролога

Хорошего сна можно добиться и без препаратов.
Против бессонницы можно бороться без использования медикаментов. Об этом рассказал врач-невролог к.м.н. Евгений Пахомов из клиники «Московские центры МРТ». Он подчеркивает важность когнитивно-поведенческой терапии, правильной организации режима дня, а также необходимость избегать употребления кофеина, табака и алкоголя. Также важно не перенасыщать вечерний прием пищи, отказаться от использования гаджетов перед сном и сократить дневной сон до 30 минут.
«Немедикаментозные меры — это в основном когнитивно-поведенческая терапия», — отметил Евгений Пахомов. Для улучшения качества сна Пахомов советует создать в спальне максимально комфортные условия исключительно для отдыха.
Не следует превращать кровать в место для работы или приема пищи, чтобы она ассоциировалась только со сном. Эти простые, но эффективные методы помогут обеспечить более качественный и здоровый сон.