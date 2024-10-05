Против бессонницы без препаратов: эффективные стратегии от невролога

Против бессонницы можно бороться без использования медикаментов. Об этом рассказал врач-невролог к.м.н. Евгений Пахомов из клиники «Московские центры МРТ». Он подчеркивает важность когнитивно-поведенческой терапии, правильной организации режима дня, а также необходимость избегать употребления кофеина, табака и алкоголя. Также важно не перенасыщать вечерний прием пищи, отказаться от использования гаджетов перед сном и сократить дневной сон до 30 минут.