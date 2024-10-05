Волгоградцев и жителей области предупреждают об отключении ТВ и радио

Солнце будет мешать волгоградцам смотреть телевизор вплоть до 20 октября. Дело в том, что в это время происходит осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Помехи возможны во временной промежуток с 11.33 до 12.42.
Кроме того, с 9 октября в отдельных пунктах вещания ожидаются кратковременные перерывы в телетрансляции. Пока программы РТРС-1 и РТРС-2 будут недоступны, специалисты проведут профилактические работы на передающем оборудовании.
Как сообщили на портале регионального филиала РТРС, работы могут отменить или перенести из-за неподходящих погодных условий.