Волгоградцев и жителей области предупреждают об отключении ТВ и радио

Солнце будет мешать волгоградцам смотреть телевизор вплоть до 20 октября. Дело в том, что в это время происходит осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Помехи возможны во временной промежуток с 11.33 до 12.42.