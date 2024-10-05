В правительстве назвали, кто сможет получить знак отличия «Семейное счастье»

В Челябинской области назвали условия получения знака отличия «Семейное счастье». Награда была учреждена губернатором Алексеем Текслером, и получить ее могут семейные пары, которые отмечают юбилейные даты.
Заявки начали принимать 1 октября в районных управлениях социальной защиты. Знаки отличия будут получать пары, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет.
— Меня часто просили поздравить и поощрить родителей, дедушек и бабушек, которые отметили золотую свадьбу, — объяснил Алексей Текслер свое решение. — В каждом муниципалитете такие пары старались отмечать, но общей практики не было. В Год семьи приняли важное решение. Теперь у нас появился знак отличия «Семейное счастье».
Представить к награждению могут сами супруги, их родственники, а также органы власти до наступления очередной даты, то есть в течение 10 лет.
Награда предусматривает денежные выплаты: 50, 100 и 150 тысяч рублей в зависимости от юбилея.
По данным минсоца, претендовать на награду в Челябинской области смогут около 5 тысяч пар.