Олбани
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В правительстве назвали, кто сможет получить знак отличия «Семейное счастье»

На премию «Семейное счастье» в Челябинской области смогут претендовать 5 тысяч семей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области назвали условия получения знака отличия «Семейное счастье». Награда была учреждена губернатором Алексеем Текслером, и получить ее могут семейные пары, которые отмечают юбилейные даты.

Заявки начали принимать 1 октября в районных управлениях социальной защиты. Знаки отличия будут получать пары, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет.

— Меня часто просили поздравить и поощрить родителей, дедушек и бабушек, которые отметили золотую свадьбу, — объяснил Алексей Текслер свое решение. — В каждом муниципалитете такие пары старались отмечать, но общей практики не было. В Год семьи приняли важное решение. Теперь у нас появился знак отличия «Семейное счастье».

Представить к награждению могут сами супруги, их родственники, а также органы власти до наступления очередной даты, то есть в течение 10 лет.

Награда предусматривает денежные выплаты: 50, 100 и 150 тысяч рублей в зависимости от юбилея.

По данным минсоца, претендовать на награду в Челябинской области смогут около 5 тысяч пар.