В правительстве назвали, кто сможет получить знак отличия «Семейное счастье»

— Меня часто просили поздравить и поощрить родителей, дедушек и бабушек, которые отметили золотую свадьбу, — объяснил Алексей Текслер свое решение. — В каждом муниципалитете такие пары старались отмечать, но общей практики не было. В Год семьи приняли важное решение. Теперь у нас появился знак отличия «Семейное счастье».