Выходные дожди отступят в Башкирии к новой рабочей неделе

В выходные в Башкирии ожидаются дожди. Осадки прогнозируют преимущественно в северных районах республики. Стало известно, когда в республике вновь установится сухая погода.
По словам синоптиков, в понедельник, седьмого октября, северный ветер сменится на южный. Ночью ударят трехградусные заморозки, а вот днем ожидается +13…+18 градусов.
Сегодня, 5 октября, Башгидрометцентр прогнозирует умеренный ветер. Столбики термометров максимум покажут +17 градусов.
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