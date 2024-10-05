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Выходные дожди отступят в Башкирии к новой рабочей неделе

Синоптики рассказали, каким будет начало новой недели.

Источник: Комсомольская правда

В выходные в Башкирии ожидаются дожди. Осадки прогнозируют преимущественно в северных районах республики. Стало известно, когда в республике вновь установится сухая погода.

По словам синоптиков, в понедельник, седьмого октября, северный ветер сменится на южный. Ночью ударят трехградусные заморозки, а вот днем ожидается +13…+18 градусов.

Сегодня, 5 октября, Башгидрометцентр прогнозирует умеренный ветер. Столбики термометров максимум покажут +17 градусов.

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