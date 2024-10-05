Более тысячи иностранцев проверили в Киренском районе Иркутска

Трех мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение порядка выбора места пребывания. Еще два человека работали без разрешения на торговлю. На мужчину, который нелегально находится на территории России вместе со своим сыном, составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Они проживают в непригодных условиях.