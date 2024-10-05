Более тысячи иностранцев проверили в Киренском районе Иркутска

В Киренском районе Иркутска прошли миграционные рейды. Правоохранители побывали в местах, где работают иностранцы. Проверили более тысячи человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Оперативники обнаружили, что три жители Иркутска за деньги ставили иностранцев на миграционный учет. За это они получали 1500 рублей. Завели уголовное дело, — рассказывают в ведомстве.
Трех мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение порядка выбора места пребывания. Еще два человека работали без разрешения на торговлю. На мужчину, который нелегально находится на территории России вместе со своим сыном, составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Они проживают в непригодных условиях.
Напомним, подобные рейдовые мероприятия стражи порядка проводят на постоянной основе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший начальник отдела нефтегазовой компании из Иркутска оштрафован на миллион за подкуп.