Хабаровский «Амур» впервые за 11 лет победил в Казани

В матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» победил «Ак Барс». Игра на льду арены в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу «тигров». Таким образом, «Амур» одержал первую за 11 лет победу над «Ак Барсом» в гостях, сообщает ИА AmurMedia.
«Амур» открыл счёт уже на второй минуте матча. Евгений Грачёв выиграл вбрасывание в зоне казанцев, а Сергей Лапин поразил ближнюю девятку ворот Билялова. По ходу периода «Ак Барс» первым остался в меньшинстве: Дмитрий Яшкин схлопотал малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой, а «Амур» на излёте большинства удвоил своё преимущество. Арно Дюрандо сделал классный пас Кэмерону Ли в левый круг вбрасывания, легионер мощно отправил шайбу под перекладину, сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».
Под занавес двадцатиминутки Никита Лямкин и Вячеслав Грецкий сошлись в драке. Никита несколько раз ударил оппонента, но попал по шлему, после чего соперник повалил защитника на лёд.
Отквитать гол «барсам» удалось лишь на 37-й минуте, сработала спецбригада большинства. Николас Петан сделал продольную передачу в район правой точки вбрасывания, Артём Галимов удачно сгруппировался и пробил Бобкова в ближний угол.
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов:
— Тяжёлый матч, отмечу мощную игру «Ак Барса» в атаке, соперник хорошо прессинговал. Но и отмечу игру нашей команды, ребята хорошо выполняли игровое задание. Отличная самоотдача, Игорь Бобков постоянно держал нас в игре. Надеюсь, что теперь мы оттолкнёмся от нижней части турнирной таблицы и будем двигаться вверх.
— Что поменялось в игре вашей команды после поражения от «Ак Барса»?
— Рисунок игры не поменялся, обе игры оказались похожими. Мы не так много играли в атаке, даже в те моменты, когда можно было атаковать. Надо это дело убирать, так как ошибок соперник не прощает.
— Показалось, что с точки зрения эмоций хозяева не справились.
— Возможно. Проигрывать никто не хотел, было много стычек, хорошая драка, думаю, болельщикам она понравилась. Я попросил парней попридержать эмоции и не отвечать на провокации. Впереди тяжёлые выездные матчи.
— У Александра Хохлачёва пока гол и передача, ждали большего?
— Да, ждали большего, сегодня он допускал много ошибок. В домашних матчах играл хорошо, контролировал шайбу, сегодня что-то не сложилось.
— Впервые в сезоне «Амур» дважды подряд сыграл на выезде с одним соперником, были какие-то особенности в подготовке?
— Нет, подготовка была такой же, что и к первой игре. Единственное — вчера мы не выходили на лёд, дали команде передышку, так как отдали много сил в первом матче. Возможно, что это сказалось сегодня в концовке. Подготовка идёт правильная, а игры бывают не совсем правильные. Если будет полная самоотдача, то и результаты пойдут положительные.
— Несколько матчей пропускал Арно Дюрандо, сейчас вы поставили его в тройку с Яном Дрозгом и Игнатом Коротких. Как оцените его игру?
— Игрок впервые приехал в КХЛ, дали ему возможность посмотреть игру со стороны. Считаю, что их тройка сейчас выглядела неплохо. Но есть над чем работать, думаю, они разберут эти матчи с тренером нападающих, после чего их звено станет более надёжным и результативным.