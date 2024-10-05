Хабаровский «Амур» впервые за 11 лет победил в Казани

— Нет, подготовка была такой же, что и к первой игре. Единственное — вчера мы не выходили на лёд, дали команде передышку, так как отдали много сил в первом матче. Возможно, что это сказалось сегодня в концовке. Подготовка идёт правильная, а игры бывают не совсем правильные. Если будет полная самоотдача, то и результаты пойдут положительные.