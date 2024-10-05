Демешин — учителям: «Ваш праздник больше, чем просто дата в календаре»

Как подчеркнул губернатор, сегодняшний праздник, который отмечают учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования остаётся неизменно актуальным для всего общества. Профессия предполагает не только передачу знаний, но и помощь ученикам найти свой жизненный путь, а также работу над формированием их патриотической и гражданской позиции.
«Уважаемые учителя, ваш праздник больше, чем просто дата в календаре. Это повод вновь сказать, как мы ценим вас и как признательны за ваш труд», — отметил Демешин.
Глава края поблагодарил педагогов за преданность своим ученикам, профессионализм, терпение, а также усилия по воспитанию подрастающего поколения. Он пожелал виновникам торжества больше сил и положительных эмоций.
«Благодаря вам у Хабаровского края и нашей страны — великое будущее», — заключил губернатор.