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Демешин — учителям: «Ваш праздник больше, чем просто дата в календаре»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил учителей и педагогов региона с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован в личном Telegram-канале главы края.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Как подчеркнул губернатор, сегодняшний праздник, который отмечают учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования остаётся неизменно актуальным для всего общества. Профессия предполагает не только передачу знаний, но и помощь ученикам найти свой жизненный путь, а также работу над формированием их патриотической и гражданской позиции.

«Уважаемые учителя, ваш праздник больше, чем просто дата в календаре. Это повод вновь сказать, как мы ценим вас и как признательны за ваш труд», — отметил Демешин.

Глава края поблагодарил педагогов за преданность своим ученикам, профессионализм, терпение, а также усилия по воспитанию подрастающего поколения. Он пожелал виновникам торжества больше сил и положительных эмоций.

«Благодаря вам у Хабаровского края и нашей страны — великое будущее», — заключил губернатор.