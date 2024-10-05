Демешин — учителям: «Ваш праздник больше, чем просто дата в календаре»

Как подчеркнул губернатор, сегодняшний праздник, который отмечают учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования остаётся неизменно актуальным для всего общества. Профессия предполагает не только передачу знаний, но и помощь ученикам найти свой жизненный путь, а также работу над формированием их патриотической и гражданской позиции.