Топ-5 новостей в Молдове 5 октября

1. Допоздна не гуляем: На Молдову идут ливни и сильный ветер, выходные будут подпорчены.
2. Но тут премьер с поправкой влез: Глава правительства Румынии вмешался в выборы в Молдове и пригрозил избирателям бедами, которые народ испытывает почти 4 года.
3. Продавцы Центрального рынка Кишинева радуются политическому ажиотажу в стране: «Благодаря выборам покупателей прибавилось, многие приехали из заграницы только для того, чтобы проголосовать».
4. Смерть в аэропорту Кишинёва: Мужчина пытался купить билет и умер прямо у стойки — в таком хаосе эта трагедия уже не случайность.
5. Центр Кишинева будет перекрыт еще трое суток: Визит премьер-министра Румынии плавно перетек в Дни вина — общественный транспорт меняет свои маршруты.