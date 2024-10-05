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Топ-5 новостей в Молдове 5 октября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 5 октября 2024 года.

Сейчас в Олбани: +13° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

1. Допоздна не гуляем: На Молдову идут ливни и сильный ветер, выходные будут подпорчены.

2. Но тут премьер с поправкой влез: Глава правительства Румынии вмешался в выборы в Молдове и пригрозил избирателям бедами, которые народ испытывает почти 4 года.

3. Продавцы Центрального рынка Кишинева радуются политическому ажиотажу в стране: «Благодаря выборам покупателей прибавилось, многие приехали из заграницы только для того, чтобы проголосовать».

4. Смерть в аэропорту Кишинёва: Мужчина пытался купить билет и умер прямо у стойки — в таком хаосе эта трагедия уже не случайность.

5. Центр Кишинева будет перекрыт еще трое суток: Визит премьер-министра Румынии плавно перетек в Дни вина — общественный транспорт меняет свои маршруты.