В Усть-Кутском районе простятся с героем СВО

Сергей Лунегов, уроженец поселка Янталь Усть-Кутского района Иркутской области, героически погиб «за ленточкой» 1 марта прошлого года. Отдал свою жизнь, выполняя боевое задание. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Усь-Кутского района.
— Он защищал нас, нашу страну и отдал жизнь за то, чтобы мы жили под мирным небом, — поделились в администрации района.
Прощание с мужчиной состоится сегодня, 5 октября, в его родном поселке. Родным и близким героя выражают соболезнования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уроженец Балаганского района Руслан Королев погиб в зоне проведения СВО 12 июня этого года. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания. На данный момент неизвестно, когда пройдет прощание с героем.