В Усть-Кутском районе простятся с героем СВО

Ранее КП-Иркутск сообщала, что уроженец Балаганского района Руслан Королев погиб в зоне проведения СВО 12 июня этого года. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания. На данный момент неизвестно, когда пройдет прощание с героем.