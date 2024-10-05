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В Усть-Кутском районе простятся с героем СВО

Мужчина погиб в марте 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Лунегов, уроженец поселка Янталь Усть-Кутского района Иркутской области, героически погиб «за ленточкой» 1 марта прошлого года. Отдал свою жизнь, выполняя боевое задание. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Усь-Кутского района.

— Он защищал нас, нашу страну и отдал жизнь за то, чтобы мы жили под мирным небом, — поделились в администрации района.

Прощание с мужчиной состоится сегодня, 5 октября, в его родном поселке. Родным и близким героя выражают соболезнования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что уроженец Балаганского района Руслан Королев погиб в зоне проведения СВО 12 июня этого года. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания. На данный момент неизвестно, когда пройдет прощание с героем.