В День учителя глава Минпросвещения рассказал о профессии педагога

«Как говорил великий педагог Ыбырай Алтынсарин: “Мұғалім — мектептің жүрегі”. Ваш труд — это основа светлого и счастливого будущего для всех нас. Мы приложим все усилия для формирования сознательного поколения, которое чтит наши традиции и наши ценности. Мы должны быть достойным продолжением наших выдающихся просветителей, таких как Аль-Фараби, Абай, Ы. Алтынсарин, А. Байтурсынулы, а также заслуживших искреннее уважение народа — К. Нургалиев, К. Айткалиев, К. Битибаева, Р. Нуртазина, М. Тасова и Герои Труда — Аягуль Миразова, Алина Соловьева и Алма Шукижанова».