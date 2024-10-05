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Виталий Хоценко поздравил омских педагогов с Днем учителя

Глава региона поблагодарил педагогов и наставников за труд и пожелал новых профессиональных достижений.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя. С праздником педагогов поздравил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Глава региона пожелал всем омским педагогам и наставникам счастья, здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.

«Профессия педагога — это безграничное терпение и высокая самоотдача, умноженные на творческую энергию, доброту и любовь. В День учителя, который сегодня празднуется в России, желаю всем педагогам и наставникам счастья, здоровья и благополучия, а также новых профессиональных достижений, которые обязательно найдут отражение в успехах учеников. Благодарю учителей за труд!» — говорится в поздравлении Виталия Хоценко.

Ранее мы сообщали, что делегация омских школьников и педагогов вернулась из поездки в Китай.