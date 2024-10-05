Виталий Хоценко поздравил омских педагогов с Днем учителя

«Профессия педагога — это безграничное терпение и высокая самоотдача, умноженные на творческую энергию, доброту и любовь. В День учителя, который сегодня празднуется в России, желаю всем педагогам и наставникам счастья, здоровья и благополучия, а также новых профессиональных достижений, которые обязательно найдут отражение в успехах учеников. Благодарю учителей за труд!» — говорится в поздравлении Виталия Хоценко.