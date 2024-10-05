«Дороже, чем в Москве»: туристам в столице Приморья придется раскошелиться

В сентябре Владивосток обогнал столицу России по стоимости аренды жилья для туристов. Такие данные приводит один из популярных порталов краткосрочной аренды жилья в России, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным аналитиков, в столице Приморья в сентябре арендовать жилье на сутки в среднем стоило 5 367 рублей. В Москве ценник составил 4 747 рублей, в Сочи — 4 639 рублей, в Нижнем Новгороде — 4 174 рубля, в Казани — 3 883 рубля, Санкт-Петербурге — 3 760 рублей.
По России стоимость аренды жилья за год выросла на 14% и составила в среднем около четырех тысяч рублей в сутки. При этом во Владивостоке рост составил заметно меньше среднероссийских показателей — 8%.
Аналитики говорят, что в октябре стоимость аренды жилья на популярных туристических маршрутах снизится на 5%.
В сравнении с прошлым годом, спрос на арендное жилье вырос на 30%. Специалисты связывают это с развитием внутреннего туризма и самостоятельных путешествий россиян на автомобилях, а также хорошей погодой этой осени.