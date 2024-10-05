Синоптики рассказали о предстоящей погоде в Башкирии

По данным Башгидромета, сегодня в регионе будет без осадков. Днем в северных районах пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +12, +17 градусов.
6 октября местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8 градусов, при прояснениях до −2. Днем +12, +17 градусов.
7 октября без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −3, +2 градуса. Днем +13, +18 градусов.