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Синоптики рассказали о предстоящей погоде в Башкирии

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни.

Сейчас в Олбани: +16° 3 м/с 82% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, сегодня в регионе будет без осадков. Днем в северных районах пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +12, +17 градусов.

6 октября местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8 градусов, при прояснениях до −2. Днем +12, +17 градусов.

7 октября без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −3, +2 градуса. Днем +13, +18 градусов.