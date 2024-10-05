Открыт способ защиты нефтяных труб от коррозии с помощью яблок

Ученые решили, что для защиты нефтепроводов можно использовать биметаллические (состоящие из двух металлов) микрочастицы на основе меди и серебра. Раствор из микрочастиц наносится на поверхность металлов, контактирующих с нефтью. Медь и серебро, входящие в состав микрочастиц, хорошо взаимодействуют с серой, поэтому будут притягивать приводящие к коррозии соединения к себе, тем самым защищая от них нефтепроводы и оборудование.