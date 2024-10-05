Открыт способ защиты нефтяных труб от коррозии с помощью яблок

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта с коллегами из Восточно-Казахстанского технического университета создали новое покрытие, защищающее от коррозии нефтепроводы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что в состав покрытия входят биметаллические микрочастицы меди и серебра, а также вещество пектин, содержащееся в яблоках.
«Ученые БФУ имени Иммануила Канта синтезировали микрочастицы на основе меди и серебра, стабилизированные яблочным пектином. Эксперименты показали, что такие частицы эффективно связывают серосодержащие органические соединения. Поскольку вещества, содержащие атомы серы, присутствуют в составе нефти и приводят к коррозии металлов, разработка поможет уберечь трубопроводы и другое оборудование, контактирующее с нефтью, от преждевременного разрушения», — отметили в пресс-службе.
Ускоренная коррозия нефтепроводов происходит из-за того, что в состав нефти, помимо углеводородов, входят активные серосодержащие соединения, такие как тиолы и тиоэфиры. Они окисляют металлы, образуя сульфиды, в результате чего прочность трубопроводов снижается. Поиски защиты труб и оборудования от коррозии представляют серьезную проблему.
Ученые решили, что для защиты нефтепроводов можно использовать биметаллические (состоящие из двух металлов) микрочастицы на основе меди и серебра. Раствор из микрочастиц наносится на поверхность металлов, контактирующих с нефтью. Медь и серебро, входящие в состав микрочастиц, хорошо взаимодействуют с серой, поэтому будут притягивать приводящие к коррозии соединения к себе, тем самым защищая от них нефтепроводы и оборудование.
Авторы получили микроразмерные биметаллические частицы, осадив на поверхность наночастиц серебра медь. Затем полученные структуры поместили в раствор яблочного пектина — клетчатки, которая в природе обеспечивает твердость плодов, а в случае с раствором микрочастиц помогает поддерживать его стабильность.
«Наши эксперименты показали, что предложенные биметаллические микрочастицы могут служить экологически чистым способом защиты металлов от коррозии. В дальнейшем мы планируем провести эксперименты в реальных условиях: нанести слой микрочастиц на поверхность корпуса трубопровода и воспроизвести условия транспортировки нефти по нему. Мы предполагаем, что долговечность таких покрытий будет соизмерима со сроком эксплуатации самих труб», — рассказала доцент БФУ Елена Ван. Результаты исследования опубликованы в Journal of Ecological Engineering.