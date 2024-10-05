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Где в Севастополе не будет света на выходных: график отключений

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. На выходных по ряду адресов Севастополя временно отключат электроэнергию. Об этом предупреждает «Севастопольэнерго».

«Отключение электроэнергии 5 и 6 октября пройдет для выполнения неотложных работ», — говорится в сообщении.

5 октября с 13:00 до 16:00 света не будет в некоторых домах по адресам: ул. Профсоюзная, пер. Профсоюзный, ул. Физкультурная, ул. Мира.

С 09:00 до 17:00 на час-полтора электричество отключат отдельным потребителям: ул. Генерала Жидилова, СНТ «Горный», ул. Ивана Яцуненко, ул. Мореходная, пер. Мореходный.

6 октября с 09:00 до 12:00 временное отключение электричества коснется ул. Адмирала Фадеева и ул. Адмирала Юмашева.

В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора приостановят подачу электроэнергии в поселке Любимовка: ул. Новая, ул. Федоровская, проезд Федоровский.

Также будут обесточены ряд домов: ул. Летчика Авдеева, ул. Летчика Мордина, ул. Летчика Канарева, ул. Летчика Старикова, проезд Хуторский, ул. Летчика Алексеева, СНТ «Усть-Бельбек», пер. Речной, ЗАО имени Софьи Перовской, ул. Летчика Денисова, ул. 1-я Линия, ул. 2 -я Линия, ул. Челюскинцев.

Без света останутся села Фруктовое (ул. Пушкина, ул. Садовая) и Камышлы (ул. Орта-Мале, ул. Камышловская).

Также, по информации «Севастопольэнерго», отключения пройдут в связи с плановыми работами.

5 и 6 октября с 08:00 до 17:00 временно без света будут ряд домов на следующих улицах: Муромская, Генерала Саймонова, Ромашковая, Маслиновая, Килевая, Адмирала Клокачева, Линкорная, Астраханская, Братьев Микрюковых, Горпищенко.

Отключения электроэнергии пройдут и на следующих объектах: Килен-балка 1 — ТСН «Килен-балка», СТ «Дергачи-1», СНТ «Подводник», ТСН «Саймон», СТ «Флотский» уч.51.

ЖКХ