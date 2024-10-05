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Педагог из Перми обсудил с Президентом Путиным одну важную тему

Вопрос касался эффективного взаимодействия школы и семьи.

Источник: Минобразования Пермского края

В преддверии Дня учителя Президент России Владимир Путин провел встречу с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Среди участников был учитель истории и обществознания Кондратовской школы Александр Кандаков.

Во время разговора по видеосвязи Александр Кандаков затронул вопрос эффективного взаимодействия школы и семьи. Он предложил организовать специальные курсы повышения квалификации для действующих учителей, которые познакомили бы их с современными формами работы с родителями. Ведь сам он, когда только начинал работать, очень боялся общения именно с родителями.

Владимир Путин подчеркнул, что это очень важное направление работы и поддержал предложение пермского учителя. Президент попросил Министра просвещения РФ Сергея Кравцова обратить внимание на эту инициативу. Глава государства отметил, что процесс воспитания и образования невозможен без тесного сотрудничества семьи и школы.

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