Педагог из Перми обсудил с Президентом Путиным одну важную тему

Во время разговора по видеосвязи Александр Кандаков затронул вопрос эффективного взаимодействия школы и семьи. Он предложил организовать специальные курсы повышения квалификации для действующих учителей, которые познакомили бы их с современными формами работы с родителями. Ведь сам он, когда только начинал работать, очень боялся общения именно с родителями.