Педагог из Перми обсудил с Президентом Путиным одну важную тему

В преддверии Дня учителя Президент России Владимир Путин провел встречу с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Среди участников был учитель истории и обществознания Кондратовской школы Александр Кандаков.
Во время разговора по видеосвязи Александр Кандаков затронул вопрос эффективного взаимодействия школы и семьи. Он предложил организовать специальные курсы повышения квалификации для действующих учителей, которые познакомили бы их с современными формами работы с родителями. Ведь сам он, когда только начинал работать, очень боялся общения именно с родителями.
Владимир Путин подчеркнул, что это очень важное направление работы и поддержал предложение пермского учителя. Президент попросил Министра просвещения РФ Сергея Кравцова обратить внимание на эту инициативу. Глава государства отметил, что процесс воспитания и образования невозможен без тесного сотрудничества семьи и школы.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Почта: boris.merkushev@phkp.ru