В Ростовской области спасли мужчину, который чуть не умер от пневмококка

В Таганроге Ростовской области в БСМП по скорой помощи поступил 60-летний мужчина. У него была температура под 40, одышка, кашель. А еще он жаловался на боли в груди.
— Врачи своевременно назначили исследование крови на стерильность в лаборатории КДЦ «Здоровье», — рассказали в министерстве здравоохранения Ростовой области.
Анализы показали, что в крови у пожилого мужчины есть пневмококк, который является нормальным обитателем ротоглотки и носа у 45% взрослых. Сильная иммунная система без проблем контролирует рост бактерии, но при ослабленном иммунитете может возникнуть заболевание.
Самым грозным осложнением пневмококковой инфекции может стать сепсис, уровень смертности от которого составляет до 50 процентов.
— Так, своевременное выявление пневмококка помогло спасти пациента, — сказали в профильном министерстве.