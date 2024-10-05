«Спасите Порт Арт»: Молодых художников Владивостока выселяют из «Матросского клуба»

Молодые художники из Владивостока вывесили плакаты на стенах «Матросского клуба» с призывом спасти гарелерю «Порт Арт», которая размещается в здании. Ее обустройство потребовало личных вложений на ремонт помещения. Администрация города собирается реконструировать «Матросский клуб» и создать на этом месте Центр креативных индустрий. Творцы галереи отмечают, что их мнение при принятии этого решения не учли, а взамен предлагают помещение, в которое вновь придется ремонтировать, сообщает ИА PrimaMedia.
Инсталляция появилась на стенах муниципального здания утром 23 сентября. Ее вывесили молодые художники из галереи «Порт Арт», которые считают, что их мнение не было учтено при создании проекта реконструкции ДК «Матросский клуб». По словам председателя Приморского регионального отделения «Творческого Союза художников России» Горазды Лунековой, творцы беспокоятся за судьбу пространства и таким образом хотят привлечь внимание общественности.
«Нам никто не обещает, что после ремонта мы вернемся. Нам пока не дают никакого помещения, куда бы мы могли переместить свои вещи, связанные с творчеством. Этот плакат вывешен, чтобы обратиться к жителям Владивостока и властям. Галерея “Порт Арт” должна продолжать свою жизнь в новом отреставрированном, перестроенном здании. Пока здание будет перестраиваться — в каком-то другом пространстве, временном, которое бы нам предоставили во Владивостоке», — сказала Горазда Лунекова.
ИА PrimaMedia отправило запрос в администрацию Владивостока — владельцу здания. В мэрии сообщили, что МКУ «Дирекция капитального строительства Владивостокского городского округа» заключило муниципальный контракт с ООО ГК «АМКОН-ДВ» на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, проектной и рабочей документации, выполнению строительно-монтажных работ, поставке оборудования и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция здания “Матросского клуба” в целях создания здесь Центра креативных индустрий. Проектно-изыскательские работы завершатся к 31 октября. А строительство, согласно документу, займет 645 дней с даты заключения контракта.
В администрации пояснили, что Союзу художников помещение на втором этаже «Матросского клуба» было предоставлено временно — с 3 февраля 2023 по 2 января 2024 года.
«Союз художников заблаговременно, до истечения срока действия договора, а также до начала проведения работ по реконструкции был неоднократно уведомлен о необходимости освобождения занимаемых помещений», — сообщил заместитель главы администрации Константин Стоценко.
А художникам галереи для хранения имущества было предоставлено нежилое помещение площадью 183,6 кв. метров, расположенное на цокольном
этаже здания на Херсонской, 20.
Однако, по словам Горазды Лунековой, все обстоит несколько иначе. Помещение на втором этаже «Матросского клуба» было предоставлено Творческому Союзу художников России в 2019 году для ведения деятельности в области культуры сроком на 1 год с обещанием продления аренды. Оно было в руинированном виде, и организация вложила в ремонт порядка 500 тысяч рублей из личных средств. И 1 февраля 2020 года Союз художников открыл молодежную галерею «Порт Арт». Аренду ежегодно продлевали. Она безвозмездная, но тариф на коммунальные услуги Союзу сделали как для коммерческих организаций: за тепло 35 тысяч рублей и 5 тысяч рублей за свет.
«Заключить договор на воду не удалось, так как нельзя подключить только второй этаж отдельно. А город не взял на себя ответственность за подключение всего здания к воде. То есть, все здание отрезали от воды, и два последних года мы заказываем ее доставку в баках по 500 литров. Это про те тернии, через которые мы осуществляем для молодежи проекты в области культуры», — рассказала Горазда Лунекова.
«Все подвальчики, что УМС подыскали — это влажные помещения без окон, с трубами. Мы сами ранее нашли одно небольшое помещение цокольного этажа на Бестужева, указав на него городу еще в январе. Город ввел его в свой реестр, но как жилое. На основании этого его не могут нам передать пока не переведут в нежилое. Теперь вот переводят и говорят, что начиная с октября это займет четыре месяца. Херсонская 20 — это цоколь с железной неутепленной дверью с замурованными окнами, без света, тепла, воды со спускающимися со всех сторон канализационными трубами. Перед перемещением туда предметов искусства там необходимо сделать ремонт», — поделилась Горазда Лунекова.
Теперь Союз художников готовит письмо на имя мэра с просьбой передать им помещение на Херсонской на длительный срок. Ведь иначе вкладываться в ремонт помещения бессмысленно. Тогда организация сможет создать там пространство для художественных мастерских, где будет осуществляться и образовательная деятельность для детей и молодежи: керамическая мастерская, художественные мастер-классы.
Напомним, что «Матросский клуб» планируют отремонтировать и создать на его месте Центр креативных индустрий. На данный проект выделят 817,9 миллиона рублей. Ремонт планируется закончить за два года.