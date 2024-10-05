«Спасите Порт Арт»: Молодых художников Владивостока выселяют из «Матросского клуба»

«Все подвальчики, что УМС подыскали — это влажные помещения без окон, с трубами. Мы сами ранее нашли одно небольшое помещение цокольного этажа на Бестужева, указав на него городу еще в январе. Город ввел его в свой реестр, но как жилое. На основании этого его не могут нам передать пока не переведут в нежилое. Теперь вот переводят и говорят, что начиная с октября это займет четыре месяца. Херсонская 20 — это цоколь с железной неутепленной дверью с замурованными окнами, без света, тепла, воды со спускающимися со всех сторон канализационными трубами. Перед перемещением туда предметов искусства там необходимо сделать ремонт», — поделилась Горазда Лунекова.