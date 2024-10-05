Ташкентцы начали получать SMS о том, что им ограничили возможность оплаты за электроэнергию из-за наличия долгов за мусор

Суть нововведения заключается в том, что если у граждан есть шестимесячная задолженность за вывоз мусора, они не смогут пополнить свой счет за электричество до тех пор, пока не погасят долг. Однако важно отметить, что само электричество не отключается сразу — оно будет доступно до тех пор, пока на счете есть деньги. Пополнить счет для дальнейшего использования электроэнергии можно будет только после оплаты задолженности за мусор.