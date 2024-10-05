Депутаты Заксобрания в День учителя рассказали о своем педагогическом опыте

«Моя основная профессиональная деятельность началась в августе 1993 года в школе N 37 района Кайеркан Норильска. Начинала учителем математики и физики, в дальнейшем полностью перешла на преподавание физики. В школе я проработала до 2006 года, потом перешла в управление образования, но ещё до 2009 года вела по субботам часы. Считаю профессию учителя невероятной! Для меня стали учителями и мои педагоги-наставники, и мои ученики. Не унывать, быть открытым миру, не бояться быть смешным, непосредственным, мечтать и идти за своей мечтой — всему этому я научилась у своих ребят. Мне очень нравилась фраза Альберта Эйнштейна, которая была написана в кабинете над доской: “Здравый смысл в физике — это те предрассудки, которые складываются в возрасте до 18 лет”. Взрослым нужно почаще мечтать и не бояться “впадать” в детство. Там, в этом возрасте, почти нет слов: “Это невозможно сделать!”», — говорит депутат.