Депутаты Заксобрания в День учителя рассказали о своем педагогическом опыте

Виктор Кардашов с 1972 по 1974 годы работал в красноярской школе № 97, где преподавал химию и был классным руководителем у 8-классников.
«Первый опыт управленца я получил в школе. Я понял, что надо использовать лучшие качества детей и поручать им во внеклассной работе то, что они лучше всего умеют и любят. Так раскрываются способности, люди работают с максимальной отдачей, и это помогает добиваться успеха всему коллективу. Этот опыт мне в дальнейшем помогал. В школе самое сложное — оптимально организовать опрос учеников. Троечник может пол-урока отнять, и просто не хватит времени объяснить новый материал. Именно в школе я научился тому, что надо оптимально расходовать время, ценить его», — рассказал депутат.
Людмила Магомедова в школе проработала больше 15 лет. Начинала она с преподавания математики в Ангарске Иркутской области в 1976 году.
«На фото — мои выпускники в небольшом поселке Кунерма. Это БАМ с его суровой красотой и масштабом, который в то время привлекал молодежь со всей страны. Мы вместе готовились к прощанию со школой. Девчонки достали отрез белого шелка и сшили одинаковые нарядные платья, а я, молодая учительница, была на несколько лет старше своих учеников. До сих пор мы тепло общаемся с ребятами, которые стали достойными и уважаемыми людьми. Ученики в моей практике были разные, каждый привнес что-то свое. Главное, чему я у них научилась — верить в будущее, которое мы создаем своим словом, делом, занимаясь воспитанием детей. Уверена, что, несмотря на препятствия, нужно идти вперед, не терять надежду и позитивный настрой в сложных жизненных ситуациях», — рассказала председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов.
Заместитель председателя комитета по образованию и культуре Ирина Субочева хорошо разбирается в вопросе педагогики, так как с 1993 по 2009 годы работала в школе.
«Моя основная профессиональная деятельность началась в августе 1993 года в школе N 37 района Кайеркан Норильска. Начинала учителем математики и физики, в дальнейшем полностью перешла на преподавание физики. В школе я проработала до 2006 года, потом перешла в управление образования, но ещё до 2009 года вела по субботам часы. Считаю профессию учителя невероятной! Для меня стали учителями и мои педагоги-наставники, и мои ученики. Не унывать, быть открытым миру, не бояться быть смешным, непосредственным, мечтать и идти за своей мечтой — всему этому я научилась у своих ребят. Мне очень нравилась фраза Альберта Эйнштейна, которая была написана в кабинете над доской: “Здравый смысл в физике — это те предрассудки, которые складываются в возрасте до 18 лет”. Взрослым нужно почаще мечтать и не бояться “впадать” в детство. Там, в этом возрасте, почти нет слов: “Это невозможно сделать!”», — говорит депутат.
«Чему меня научили мои воспитанники? Искренности, ответственности, ведь воспитательный процесс никто не отменял, чувству гордости за учеников, которые добиваются результатов. С огромным уважением отношусь к своим учителям. Выбор моей первой профессии связан с тем, что в 90-е сложные годы родители много работали. Мы все свободное время проводили с учителями. Они были нашей второй семьей. Хочу пожелать им здоровья, благодарных учеников, родителей, которые тоже стремятся к тому, чтобы дети становились грамотнее и воспитаннее. Восхищаюсь их талантом, подходами, которые они находят к детям. Благодарю педагогов за верность профессии!», — рассказал Евгений Петренко.
Зампредседателя комитета по охране здоровья и социальной политике Алена Миронова является старшим преподавателем кафедры общественного здоровья и здравоохранения Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого.
«Я преподаю десять лет и вижу, как меняются ребята. Студенты — это почти уже другое поколение. Я учусь у них, мы во многом разные. У сегодняшних молодых людей абсолютно другое базовое восприятие мира. Для того, чтобы оставаться актуальной в этом мире, внимательно за ними наблюдаю, получаю силы для своих проектов. Студенты — это люди которые меня подпитывают, вдохновляют, мне интересно с ними работать. Я с радостью вкладываюсь в них, понимаю, что это наше с вами будущее и эти ребята делают меня увереннее в нем», — отметила депутат.
Еще один депутат-педагог — Евгений Гарин. Он начальник военного учебного центра Сибирского федерального университета.
«Чему меня научили мои ученики и работа в вузе? Могу сказать, что наши курсанты учат честности, грамотности, правдивости во всем, что касается воинской службы. А работа в вузе научила быть меня исследователем, ученым и строить взаимоотношения с коллегами», — пояснил руководитель вуза.