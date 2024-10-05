В Уфе из-за открытия мечети перекроют дорогу

В селе Старые Турбаслы под Уфой откроется после ремонта мечеть «Махалля». Об этом сообщает городская администрация.
В мэрии уточнили, что из-за торжественных мероприятий дорогу в микрорайоне будет закрыта. Ограничения будут введены с 11 до 14 часов от дома № 33 по ул. Советской до перекрестка с Центральной улицей.
Напомним, что мечеть в Старых Турбаслах возвели в 2014 году. На ее строительство пожертвовали местные жители.
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