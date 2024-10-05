Олбани
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе из-за открытия мечети перекроют дорогу

Сооружение откроется после ремонта.

Источник: Комсомольская правда

В селе Старые Турбаслы под Уфой откроется после ремонта мечеть «Махалля». Об этом сообщает городская администрация.

В мэрии уточнили, что из-за торжественных мероприятий дорогу в микрорайоне будет закрыта. Ограничения будут введены с 11 до 14 часов от дома № 33 по ул. Советской до перекрестка с Центральной улицей.

Напомним, что мечеть в Старых Турбаслах возвели в 2014 году. На ее строительство пожертвовали местные жители.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.