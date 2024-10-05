Остановка для великанов: необычная скамейка рассмешила жителей Актау

Lada.kz сообщает, что поводом для смеха и удивления стала новая автобусная остановка, установленная в 29 микрорайоне. В соцсетях на видео мужчина показал, с каким трудом он взобрался и слез со скамейки. Юзеры предположили, что объект специально изготовлен в огромном размере для притяжения любителей фотографироваться. Ведь в то, что она создана для удобства ожидающих общественный транспорт, поверить невозможно.