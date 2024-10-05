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Омск признан лидером по частоте наступления бабьего лета

За два десятка лет бабье лето приходило в регион четырнадцать раз.

Сейчас в Олбани: +15° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: Om1 Омск

Специалисты сервиса «Яндекс Погода» выяснили, что за последние 20 лет в Омске бабье лето наступало 14 раз. Таким частым приходом осеннего тепла могут похвастаться только четыре города в России — Омск, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

При этом максимальная температура воздуха, которая фиксировалась в период бабьего лета в Омске, составила +30,3 градуса. Жарче осенью бывало только в Краснодаре (+31,5 градуса) и Красноярске (30,6 градуса). В Омске только за один осенний сезон потепление может случиться сразу три раза.

Отмечается, что такая частота бабьего лета в городах Сибири и Урала обусловлена географическим положением. Эти города с континентальным климатом больше подвержены перепадам температур.