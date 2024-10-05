Омск признан лидером по частоте наступления бабьего лета

При этом максимальная температура воздуха, которая фиксировалась в период бабьего лета в Омске, составила +30,3 градуса. Жарче осенью бывало только в Краснодаре (+31,5 градуса) и Красноярске (30,6 градуса). В Омске только за один осенний сезон потепление может случиться сразу три раза.