Трогательное граффити с признанием в любви появилось в Новосибирске

Жители Новосибирска нередко используют креативные идеи, чтобы поздравить вторую половинку с праздником или же просто сделать внезапное признание в любви. Как правило, такие вещи происходят на концертах или же где-то в уютной романтичной обстановке, однако некоторые в попытках выразить свои чувства используют ещё и художественный талант.