Расширение Новосибирского метро: Дзержинская линия получит новую станцию

Новосибирск ожидает значительных изменений в своей транспортной системе. Администрация города объявила о скором начале работ по продлению Дзержинской линии метрополитена. Проект предполагает появление новой станции, получившей название «Молодежная», расположенной за станцией «Золотая Нива».
В ближайшее время начнется тщательная проверка всей необходимой проектной документации. После завершения этой процедуры будет объявлен конкурс для выбора подрядчика, ответственного за реализацию проекта. Предполагаемая дата завершения всех работ — первый квартал 2026 года.
В рамках проекта планируется также строительство нового перегонного тоннеля, соединяющего станции «Берёзовая роща» и «Золотая Нива». Это должно улучшить транспортную доступность для жителей Новосибирска и повысить эффективность работы метрополитена.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что охрана не пустила сотрудников «СпецТрансСтроя» на станцию метро «Спортивная».