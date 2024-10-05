Расширение Новосибирского метро: Дзержинская линия получит новую станцию

В ближайшее время начнется тщательная проверка всей необходимой проектной документации. После завершения этой процедуры будет объявлен конкурс для выбора подрядчика, ответственного за реализацию проекта. Предполагаемая дата завершения всех работ — первый квартал 2026 года.