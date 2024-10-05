Более 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест появятся в Иркутской области

В План реализации стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 проекта Иркутской области. Благодаря этому в Приангарье появится более 35 тысяч рабочих мест. Реализация задуманного идет по графику, на данный момент достижения по показателям составляют 98%. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Уже вложено порядка 580 миллиардов рублей частных инвестиций, создано 6,5 тысячи рабочих мест, — рассказывает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Помимо этого определили факторы, которые сдерживают развитие экономики. Это увеличение уровня электропотребления и низкий уровень газификации. В ближайшее время собираются решить вопрос со строительством магистрального газопровода.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что педагогов из Иркутска поздравили с профессиональным праздником.