Более 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест появятся в Иркутской области

В План реализации стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 проекта Иркутской области. Благодаря этому в Приангарье появится более 35 тысяч рабочих мест. Реализация задуманного идет по графику, на данный момент достижения по показателям составляют 98%. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.