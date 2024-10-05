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Омичей предупредили об опасном молоке в магазинах

На полки омских магазинов может попасть молочная продукция, изготавливаемая неизвестными лицами в неизвестных условиях.

Источник: РИА "Новости"

На потребительском рынке выявлено предприятие-призрак — ООО «Биффидо» (ИНН 9728136204). Адрес производства заявлен следующий: Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 33. Однако там, как выяснили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу, производство молочной продукции не ведётся.

В случае, если вы обнаружите в магазинах Омской области «молочку» от этого производителя, сообщите о данном факте в региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что реализация данной молочной продукции незаконна.

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