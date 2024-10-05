Судмедэксперт Кульбицкий: время смерти часто определяют методом кошачьего зрачка

В мегаполисе основными насекомыми являются мухи. Их появление на трупе можно отследить по кладкам яиц, которые обычно появляются в течение 4−6 часов. Личинки появляются примерно через 12−24 часа, потом появляются куколки. Иногда на теле успевает появится несколько поколений мух, что тоже дает судмедэксперту подсказки. А вот по видовой принадлежности насекомых, которые находятся на теле, определить время смерти, к сожалению, невозможно. Однако этот признак можно использовать для установления того, произошло ли событие в том месте, где нашли труп.