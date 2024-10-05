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Банк России выпустит памятную 10-рублевую монету «Красноярск»

Об этом рассказали в администрации города.

Стало известно, что в 2026 году Банк России планирует выпустить монету «Красноярск» из серии городов трудовой доблести. Она будет номиналом 10 рублей.

Красноярцы могут помочь в разработке дизайна этой монеты. Свои варианты можно присылать в комментарии сообщества «Город Красноярск».

«Важно, чтобы они (идеи) достойно отражали статус Красноярска как города трудовой доблести. Итоги подведём в конце следующей недели», — добавили в администрации.

Напомним, что банк уже изобразил некоторые города-герои на монетах.