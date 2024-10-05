Облачная дождливая погода в Пермском крае будет стоять все выходные

5 октября, в субботу, в Пермском крае пройдут небольшие дожди, а местами — умеренные. Температура воздуха ночью может опускаться до −3 градусов (в низинах). Днём будет +8…+13°C. В Перми также будет облачно, ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +9…+11°C.