Облачная дождливая погода в Пермском крае будет стоять все выходные

Погода в выходные — 5 и 6 октября — в Пермском крае будет стоять облачная и дождливая, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
Эксперты уточняют, что натекание облачности в регионе произошло под влиянием высотной ложбины.
«Суточный ход температуры воздуха заметно уменьшится: ночные минимумы станут повыше наряду с понижением дневных максимумов. Местами пройдут дожди», — говорят представители «Метеоролог и я».
5 октября, в субботу, в Пермском крае пройдут небольшие дожди, а местами — умеренные. Температура воздуха ночью может опускаться до −3 градусов (в низинах). Днём будет +8…+13°C. В Перми также будет облачно, ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +9…+11°C.
5 октября, в воскресенье, по-прежнему будет облачно и дождливо, но с прояснениями. На юге Пермского края осадков почти не будет. Днём столбик термометра поднимется до +8…+13°C.
«В Перми облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6…+8°C, днём +9…+11°C. Ветер западный 6−11 м/с», — говорят метеорологи.