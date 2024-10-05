В Симферополе отключат от газа несколько улиц

«В связи с проведением ремонтных работ на изолирующих фланцевых соединениях и запорной арматуре газопроводов низкого давления, обеспечивающих газоснабжение абонентов, будет приостановлена подача газа с 9:00 в соответствии с датой выполнения работ», — поясняют на предприятии.
Отключения пройдут по следующим адресам Симферополя:
10 октября — ул. Дзержинского, 13/5;
16 октября — ул. Восточная, 5, 7, 19, 23, 21/26, ул. Талая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Тесленко, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 29а, 27, 27а, пр. Победы, 256, 254, 258, ул. Казаряна, 3, 5, 7, 9, ул. Ягодная, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, напротив № 10 (кот.), ул. Ясная, 2;
17 октября — ул. Русская, 161;
21 октября — ул. 1й Конной Армии, 41;
23 октября — ул. Караимская, 56, кв. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11;
28 октября — пер. Соколиный, 9а, 7 (2 дома), 5, 3.
В «Крымгазсети» уточняют, что подключать газ будут в день отключения с 15.00 при условии 100% доступа сотрудников во все отключенные квартиры для осмотра оборудования и проверки газопровода на герметичность.