Почему диалог лучше тишины на уроках, рассказала учитель из Шымкента

— Да, всё верно. Но это не конец урока. Заключительным этапом становится обсуждение различных теорий геополитического положения Казахстана, предложенных разными авторами. Я раздаю ученикам заготовленный материал, который представляет собой смесь статей таких авторов, как Джазеф Тойнби, Хэлфорд Маккиндер, Нурсултан Назарбаев и Лев Гумилёв. Они читают и осмысливают информацию, а затем работают в группах по четыре человека (у меня есть схема их рассадки). Начинает говорить ученик под номером один — каждому даётся 30 секунд. За это время ученик должен своими словами объяснить остальным троим, что он понял и какая теория ему ближе. После этого по той же схеме выступают остальные. Таким образом это становится закреплением прочитанного материала. Затем я использую приём, который называется «углы». Я представляю четыре точки зрения, но добавляю пятую — свою собственную. Ученики распределяются по углам комнаты в зависимости от того, чья точка зрения им ближе, а кто-то может остаться в центре со своей позицией. Я обхожу все углы и прошу двоих-троих учеников аргументировать, почему они выбрали именно этот угол. Те, кто стоит в центре, высказывают свою точку зрения. В этот момент и происходит развитие функциональной грамотности — дети учатся анализировать информацию, формулировать собственные выводы и аргументировать их.