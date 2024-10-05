Александр Михайлов: Мне нравится время, в котором я живу

Так я стал учеником моториста, бороздил Японское море, Охотское море, Берингово море… Два раза чуть не попрощался с жизнью. Как-то раз попал в Охотском море в шестибалльный шторм: волна с пятиэтажный дом, судно взмывает на ее гребень и падает с него, как в пропасть. А потом эта огромная водяная гора бьет о борт, ее верхушку срывает ветром и бросает на палубу. И ты под водой. В тот шторм 70 с лишним человек погибли. Стихия есть стихия. Человек с ней не справляется, но мы чудом выстояли. Связи с землей, конечно, не было. Все думали, что мы погибли. Пришли во Владивосток. И я вижу, в порту стоит моя мама-красавица. В платочке своем, накинутом на плечи. Бегу к ней, обнимаю. Смотрю, а у нее седина. Она три месяца не знала, что со мной. Я списался на берег. Работал электромехаником.