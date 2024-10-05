Начальник УМВД России по Хабаровскому краю принял участие в церемонии принятия присяги курсантами Дальневосточного юридического института МВД

В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Андрей Шабашов, руководство и личный состав института, УМВД, правоохранительных структур, вице-губернатор Хабаровского края, уполномоченный по правам человека, представители власти региона и города, духовенства, а также родители и близкие курсантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.