Олбани
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник УМВД России по Хабаровскому краю принял участие в церемонии принятия присяги курсантами Дальневосточного юридического института МВД

В Хабаровске на площади Славы прошла торжественная церемония принятия присяги курсантами Дальневосточного юридического института МВД России имени И. Ф. Шилова.

В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Андрей Шабашов, руководство и личный состав института, УМВД, правоохранительных структур, вице-губернатор Хабаровского края, уполномоченный по правам человека, представители власти региона и города, духовенства, а также родители и близкие курсантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Принятие присяги — одно из самых важных событий в жизни курсантов. Вступая в ряды защитников правопорядка, будущие сотрудники полиции берут на себя высокую ответственность перед обществом и государством.

В завершение мероприятия его участники возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе площади Славы, отдав дань памяти погибшим воинам.